22/03/2023 KL. 11:20

For abonnenter

TV 2's topchefer har fået en sekscifret lønforhøjelse hvert år

De to øverste direktører tegner sig nu for et vederlag på lige knap 10 mio. kr. hos TV 2, der står over for at udbetale et ekstraordinært milliardudbytte til staten.