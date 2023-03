Verdens største kreditvurderingsbureauer blev efter finanskrisen kritiseret for at have sovet i timen. Nu har de seneste ugers uro, der er forårsaget af en række mindre bankers store tab på deres obligationsbeholdninger, sendt dem tilbage i fedtefadet.

Noget tyder nemlig ifølge eksperter på, at Moody’s Investors Service, Fitch