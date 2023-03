20/03/2023 KL. 12:28

Andel-kunder raser over kæmpe bonusser

Kunder i energikoncernen Andel er rasende over, at dets datterselskab Energi Danmark har stillet bonusser på 250 og 300 mio. kr. i udsigt for nogle udvalgte energihandlere. Flere melder sig ud af selskabet.