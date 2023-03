Nationalbank står klar med hjælpende hånd til Credit Suisse

Den schweiziske nationalbank (SNB) er klar til at stille likviditet til rådighed til Credit Suisse, hvis det skulle blive nødvendigt.

Det oplyser nationalbanken i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Credit Suisse opfylder kravene for kapital og likviditet for systemisk vigtige banker. Hvis den skulle få brug for det, vil SNB stille likviditet til rådighed til Credit Suisse, lyder det i udtalelsen.