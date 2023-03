22/03/2023 KL. 10:45

Simpel uagtsomhed koster frivillig bestyrelse en millionregning

Bestyrelsen for det konkursramte Regatta Silkeborg fremlægger nu for første gang sin oplevelse af det forløb, der er endt med et opsigtsvækkende forlig. Borgmesteren er ked af konsekvenserne, men afviser at have svigtet festivalarrangøren.