14/03/2023 KL. 17:00

For abonnenter

Eksperter: "Sovende kæmpe" kan redde Lego fra familiefejder

Det er klogt og rettidigt omhu, at Lego-familien henter en sovende kæmpe ind i ejerkredsen for at forhindre fremtidige konflikter. Men familieuenigheder kan der stadig komme.