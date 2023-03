Efterhånden er flere danskere blevet bekendt med kryptovaluta, og mange er da også begyndt at investere i de digitale mønter som bitcoin og ethereum.

Officielt er årsopgørelsen for 2022 netop landet, og det har medført, at mange danskere de sidste dage har været inde for at rette i årsopgørelsen - heriblandt også kryptoinvestorer,