11/03/2023 KL. 12:00

Spørg om penge: Skattefri overdragelse af virksomheder til fonde

Aktive virksomheder drevet i selskabsform kan gaveoverdrages skattefrit for aktionæren (ejeren) til en fond, der viderefører virksomheden. Med Skatterådets tilladelse kan et datterselskab i hovedaktionærens koncern også overdrages til en fond uden skattemæssige konsekvenser for aktionæren.