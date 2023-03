En del af arbejdstiden bruger Mikael Albæk Kristensen på at rejse rundt i verden for på nærmeste hold at besøge soveværelser og stuer hos lokale forbrugere. Det er nemlig vigtigt for den danske detailgigant Jysk med en grundig analyse helt ude i de enkelte hjem, inden der investeres i åbning af butikker i et nyt land.

