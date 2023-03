»Den sidste del af inflationsfaldet er svær at se for sig, når arbejdsmarkederne buldrer afsted. Det lægger et større ansvar over på centralbankerne, og de skal nu gøre mere, end vi troede,« siger Frederik Engholm, chefstrateg hos Nykredit.

Årsstigningen i de overordnede amerikanske forbrugerpriser toppede i juni og er faldet støt siden.

I eurozonen og Danmark toppede de i oktober i takt med, at det store fald i energipriserne arbejder sig igennem systemet. Jyske Bank regner med, at tallet fortsat vil dale året ud.