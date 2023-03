04/03/2023 KL. 12:00

Spørg om penge: Ny afgørelse om skattefrit salg af bolig på stor grund

Landsskatteretten valgte i sidste uge at offentliggøre en afgørelse truffet den 21. december 2022 om mulighederne for et skattefrit salg af en ejer-bolig på en meget stor grund. Ved afgørelsen tilkendegav Landsskatteretten, at beskatning forudsætter en aktuel mulighed for udstykning – og ikke blot udsigt til en mulighed for udstykning efter en fremtidig nedrivning eller ombygning af boligen.