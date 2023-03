I løbet af årene er det blevet til mange gode historier fra Tivoli, men den bedste er ikke lige sådan til at pege ud for Torben Plank.

Arbejdet som pressechef er alsidigt, og for ham er det derfor lige sjovt at skrive om det nye Fredagsrock-program eller en ny musical som at skrive om musikskolens dag i Tivoli. Hver gang han får noget igennem, giver det ham nemlig et kick – et kick, som han sætter stor pris på.

Men selvom arbejds- og fritimer til tider flyder sammen, bruger den ekstroverte Torben Plank alligevel døgnets timer på andet end at arbejde.

Til spørgsmålet om, hvordan han helst tilbringer en søndag, svarer han:

»Når jeg har en rigtig god søndag, så er jeg sammen med min familie, stryger hvide skjorter og løber en tur i dyrehaven – måske får jeg også set ”Presselogen” eller hørt en god podcast,« siger Torben Plank og understreger, at han trods sin ekstroverte natur også nyder at være i eget selskab og gerne bruger sin søndag på at komme ned i gear.

Pressechefen er gift og har tre børn samt tre børnebørn.

Trods de mange muligheder for at holde en stor fest i Tivoli skal de runde år fejres privat og sammen med familie og venner.