Mens det seneste år har budt på konstante stigninger i priserne på dagligvarer i danske supermarkeder, kan udviklingen nu måske vende. I hvert fald melder chefen for købmandskoncernen Dagrofa, at for nogle varer melder leverandører om prisfald. Han understreger dog, at der samlet fortsat er løft i priserne, som koncernen får leveret.