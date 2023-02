25/02/2023 KL. 16:20

For abonnenter

Kunstig intelligens bliver vigtig del af virksomheders sikkerhed – men det store gennembrud lader vente på sig

Digitale redskaber som kunstig intelligens og maskinlæring har potentiale til at revolutionere virksomheders cybersikkerhed. For den nordjyske pumpeproducent Desmi gav et hackerangreb i 2020 anledning til at benytte teknologien.