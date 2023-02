Metal-bossen er en "fagbevægelsen classic"

Forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen, regnes blandt Danmarks mest indflydelsesrige personer. Fynboen fra Kerteminde har i løbet af sin karriere etableret et netværk, som ifølge en gruppe forskere fra CBS er et af landets største og mest magtfulde.

Søndag aften landede han som chefforhandler for CO-industri en overenskomstaftale,