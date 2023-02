Anklager anker frifindelsen af tidligere dansk topchef i Swedbank

Anklageren går efter at få Birgitte Bonnesen dømt for alle de punkter, der indgik i det tidligere anklageskrift. Det inkluderer blandt andet grov markedsmanipulation i flere omgange og videregivelse af insideroplysninger.

Under retssagen i Stockholm krævede anklagemyndigheden, at Birgitte Bonnesen blev idømt to års fængsel.

Birgitte Bonnesen var ansat i Swedbank i over 30 år. I 2016 blev hun direktør for hele banken. Og inden da - fra 2011 til 2014 - var hun chef for Swedbanks baltiske forretning. Hun blev fyret i 2019.