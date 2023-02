17/02/2023 KL. 19:45

I Aarhus vil man opføre landets største anlæg til CO2-fangst, men lovgivning har sat projektet på pause

Forsyningsselskabet Kredsløb vil bygge et anlæg til at indfange 450.000 ton CO2 om året, men projektet er sat i bero med en melding om, at lovgivningen er mangelfuld. Klimaministeren varsler ændrede vilkår på området, inden året er omme.