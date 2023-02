18/02/2023 KL. 11:15

Emballagefrie supermarkeder har svære kår i Danmark: »Jeg tror ikke på det som en praktisk løsning«

Det var med stor fanfare, at det emballagefrie supermarked Løs Market i 2016 slog dørene op i København, men i oktober gik kæden konkurs. Historien viser for eksperter, at vejen til emballagefrie butikker er svær.