Alternativet til at afskaffe store bededag ligger lige for, mener Dansk Metal på baggrund af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Hvis det lykkes at nå i mål med en efterhånden gammel målsætning om, at 30 pct. af de unge skal have en erhvervsuddannelse, vil det ifølge AE øge arbejdsudbuddet med 26.000 personer.