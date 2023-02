Nogle af de helt tunge aktører i dansk erhvervsliv lægger an til at skabe et nyt dansk erhvervseventyr inden for klimavenlig undergrundsvarme, og onsdag tog de et af de hidtil vigtigste skridt på rejsen.

Selskabet Innargi, der er ejet af sværvægterne A.P. Møller Holding, ATP og NRGi, har nemlig underskrevet sin første store