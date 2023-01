Teslas omsætning vokser 51 procent til 555 milliarder kroner

- I nogle år vil vi vokse hurtigere. I andre vil vi vokse langsommere, skriver Tesla.

Produktionen af den længe ventede Cybertruck, en ellastbil, forventes fortsat at begynde senere i år på Teslas såkaldte gigafabrik i Texas.

Tesla satte for nylig prisen på flere modeller ned med op til 130.000 kroner.

Der er blandt andet tale om to af Teslas mest populære modeller, Tesla Model 3 og Model Y.

Der er tale om prisfald på mellem 20 og 30 procent.

I årsrapporten anerkender Tesla, at salgspriserne er faldet i de seneste år, og at det er vigtigt, at selskabets biler er til at betale.

Nu regner Tesla med årligt at kunne producere 100.000 Model S og Model X samt 1,8 millioner Model Y og Model 3 biler årligt.