»Du havde et lucky punch for 30 år siden med nogle høreapparater (Oticon, red.) og en spaghettiorganisation. Det gør dig ikke til guds gave til menneskeheden, ej heller til erhvervslivet,« fortsatte Timothy Jacob Jensen sin e-mail.

Han beskyldte Lars Kolind for at have manipuleret sig til 21 pct. af aktierne, og så fremsatte han en grov og udokumenteret beskyldning, som Finans har valgt ikke at bringe på grund af dens injurierende og udokumenterede karakter.

Han tilføjede i e-mailen, at han havde valgt at sende en kopi til Lars Kolinds hustru, Vibeke Riemer.

»Vibeke, jeg beklager meget, at Lars har tvunget mig til at sende dig denne mail, men nok er nok.«