Andelen af udenlandske statsborgere, som arbejder i danske virksomheder, er steget betydeligt de sidste mange år. Ifølge en analyse fra Dansk Industri er antallet fordoblet fra 2010 til 2021, fra 126.000 til 251.000 fuldtidspersoner.

Udviklingen går dog ikke kun den ene vej, for danskere rejser også ud i verden for at arbejde.