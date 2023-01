Retten til efteruddannelse er for manges vedkommende allerede sikret gennem overenskomster, men den nye SVM-regering ønsker at gøre det lettere at tage uddannelse i løbet af livet.

I regeringsgrundlaget står der, at man vil kigge på mulighederne for at lave uddannelseskontoer, »som den enkelte kan trække på gennem livet«.