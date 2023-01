Tyve gik målrettet efter rat fra BMW-biler

Rattet var blevet stjålet, efter at gerningsmændene havde knust ruden i den ene dør. Igen kl. 07.54 modtog politiet en anmeldelse, denne gang fra en bilejer, hvis køretøj havde holdt parkeret på Høiriisgårdsvej i Brabrand. Igen var venstre siderude blevet knust, men da bilejeren tidligere havde fået stjålet sit rat, var det nu sikret med en særlig lås, så gerningsmændene denne gang ikke havde held til at stjæle det. 08.06 opdagede endnu en bilejer – nu på Silkeborgvej i Aarhus C – at vedkommende havde fået stjålet rattet fra sin BMW.