23/01/2023 KL. 20:00

Iværksætter kan kun hente småpenge hos investorerne: »Appetitten på risiko er enormt lille«

Sowa Sound kæmper lige nu med at rejse penge, men det er blevet rigtig svært. Nu må de to stiftere kæmpe for hver en krone for at holde selskabet kørende.