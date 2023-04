21/04/2023 KL. 09:00

Politikens debatredaktør stopper: »Det er farligt at være på orlov«

Aktuelt portræt: Magnus Barsøes hverv som debatredaktør på landets største avis er ikke foreneligt med hans politiske kandidatur for Socialdemokratiet. Derfor skipper han nu sit »drømmejob« for at imødekomme hustruens opfordring.