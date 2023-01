21/01/2023 KL. 20:15

For abonnenter

Landets vismænd foreslår en CO2-afgift efter newzealandsk forbillede. Landbrugsorganisation er stærkt kritisk

Den foreslåede CO2-afgift på landbrugssektoren vil være ødelæggende for sektoren, mener Bæredygtigt Landbrug, der samtidig peger på, at der er for store usikkerheder om de faktiske udledninger. En vismand står fast på, at modellen er nødvendig for at give incitamenter, så landbruget bliver mere bæredygtigt.