Den første robot blev solgt i 2019, og i dag benyttes 350 Farmdroid-robotter på både danske og udenlandske marker, hvor de håndterer alt fra sukkerroer til koriander.

Et af de steder er Tjele Gods mellem Viborg og Randers. Her har den har dyrket 20 hektar foderroer til godsets økologiske malkekvæg, og den har netop overstået sin første sæson.

Aldrig set noget lignende

Steffen Rohde Døssing er driftschef på Tjele Gods. Her har man sat sig for at dyrke meget foder på lidt plads, og det har vist sig at være et job, som kun Farmdroid-robotten kan klare.