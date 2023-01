Fagbevægelsen kræver reallønsgab lukket

Danskerne skal tilbage til en situation, hvor de år for år kan købe mere for den løn, som de får for at gå på arbejde.

Sådan lyder det fra formand for Dansk Metal og chefforhandler for lønmodtagerne ved overenskomstforhandlingerne for godt 600.000 privatansatte, som officielt gik i gang onsdag.

Ovenpå et historisk