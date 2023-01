04/01/2023 KL. 08:30

Tyskerne får 8,5 pct. mere i løn over to år - men er det nok til danskerne?

Onsdag går forhandlingerne om et af de mest højspændte overenskomstforløb i mange år i gang, når Dansk Industri og CO-Industri tager fat på forhandlingerne om den toneangivende industrioverenskomst, som vil sætte retningen for lønudviklingen for alle danskere.