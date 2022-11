Økonomers bøn til valgets vindere: Lad dansk økonomi gå i krise

Skattelettelser til både top og bund af den danske lønskala har været et fast tema i valgkampen. Men det kan være temmelig ødelæggende for dansk økonomi, hvis den nye danske regering begynder at dele den slags ufinansierede gaver ud efter valget.

Det er et af nøglebudskaberne, når man beder økonomer opkridte den økonomiske dagsorden