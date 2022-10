09/10/2022 KL. 14:35

Kriserne rusker op i MBA-uddannelsernes indhold: »Det er temaer, som man ikke kan komme udenom«

Nye fag og undervisningsmetoder præger landets MBA-uddannelser i en tid, hvor kriserne skaber usikre rammer for virksomheder og organisationer. Og evnen til at handle hurtigt er centralt at lære for ledere lige nu, mener Dansk Industri.