23/09/2022 KL. 11:22



For abonnenter

Energiselskaber må ansætte flere folk - tusindvis af kunder ringer i timen

Flere tusind kunder ringer hver time for at få hjælp til deres energiregning. Det betyder, at energiselskaberne allerede har ansat flere medarbejdere eller formentlig kommer til at gøre det.