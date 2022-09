Nyt oliefelt i Nordsøen kan blive taget i brug næste år

Ifølge mediet EnergiWatch er det første gang siden 2017, hvor det ubemandede Ravn-felt blev taget i brug, at Danmark er på vej til at få et nyt oliefelt i funktion.

Energistyrelsen forventer, at produktionen i det nye felt kan udgøre 12 procent af den samlede olieproduktion og op mod 5 procent af den samlede gasproduktion i Danmark i 2024.

Lars Gårn Hansen, der er professor i miljøøkonomi ved Københavns Universitet, vurderer over for fagmediet Ingeniøren, at det er en fordel, hvis feltet kan hjælpe til i den pressede forsyningssituation, men siger også: