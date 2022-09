24/09/2022 KL. 10:55

For abonnenter

Hos Solar finder robotterne varerne: »Det betyder ikke, at vi skal afskedige en masse mennesker«

Byggevare-grossisten Solar vil automatisere et nyt kæmpelager med 125 robotter for at producere mere. Ifølge en lektor befrier robotterne os fra det hårde arbejde og skaber samtidig væsentlig flere arbejdspladser, end de tager. Men hvad siger fagforeningen?