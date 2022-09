EU har sat jagten ind på at finde 1.000 mia. kr. hos stenrige energiselskaber, der skal sendes i retning af nødlidende forbrugere og virksomheder, som efter energiprisernes himmelflugt har svært ved at holde lyset tændt. Men myndighederne får usædvanlig svært ved at ryste elselskabernes pengetræ i Danmark.

Det er meldingen