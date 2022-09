De danske myndigheder kan have begået en brøler i sagen om svindel med udbytteskat for milliarder.

Mandag afviste en dommer i Dubai, at den hovedmistænkte britiske statsborger Sanjay Shah kan udleveres til Danmark. TV2 er i besiddelse af kendelsen og skriver, at årsagen er, at Danmark ikke har indleveret de nødvendige dokumenter