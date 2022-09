Nu er der skrappere krav til advokater der undersøger MeToo og andre sager

Vejledningen, der gennemgår de forskellige skridt i en undersøgelse, ligner en opstramning.

- Det er en tydeliggørelse af rammerne, vi som tilsynsmyndighed har fundet nødvendig, siger Martin Lavesen.

I vejledningen er der en stribe sætninger med ”skal”.

For eksempel hedder det, at en advokat skal oplyse de berørte og involverede om, hvorvidt de er forpligtede til at medvirke, eller om det er frivilligt.

En person, der er blevet interviewet, skal også have mulighed for at godkende et skriftligt referat og at kommentere det.

- Vi øger kravene til advokaterne, også med en ændring af de advokatetiske regler, og det er i sig selv en forbedring af retssikkerheden. Hvis ikke advokaterne lever op til skal-reglerne, kan det føre til en sanktion, siger Advokatrådets formand.