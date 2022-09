Kravene om at redegøre for risikoen ved investeringer i unge selskaber er så tunge, at det skræmmer pensionskasserne væk. Og det giver unødvendige benspænd for nye, danske erhvervssucceser.

Det er vurderingen hos en række pensions- og investeringsfolk, anført af tidligere PFA-topchef Allan Polack.

Ifølge Polack