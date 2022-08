Danmark vil have fingre i ham: Shah for retten i Dubai

Men generalkonsulatet anser sandsynligheden for at få en tilladelse for at være lav.

For at undgå et overfyldt lokale er det desuden anbefalet, at kun op mod fem journalister dukker op, og de har ikke lov til at foretage interviews med nogen på stedet. Man må alene observere, forlyder det.

Det forventes, at der vil komme en afgørelse fra dommeren mandag.

Ifølge TV 2 kan den afgørelse appelleres til Dubais højesteret, som så skal vurdere spørgsmålet.

Shah blev anholdt i Dubai i juni på baggrund af en international arrestordre, som danske myndigheder fik udstedt på den britiske forretningsmand.