22/08/2022 KL. 18:15

Sådan vil DA skaffe op imod 70.000 flere medarbejdere

Væk med tidlig pension og seniorjob, et nyt vrid til efterlønnen, men også belønning til ældre for at arbejde. Sammen med flere udlændinge, færre offentligt ansatte og lavere offentlige ydelser er det hovedingredienserne i en reformplan fra DA.