Bavarian er skeptisk over for opsplitning af doser mod abekopper

Undersøgelser har vist, at immunresponsen udløst af et enkelt stik falder efter to år. Derefter skal der gives en opfølgende dosis.

Men immunsystemets hukommelse er ifølge Chaplin så robust efter en enkelt dosis, at en booster, der gives to år senere, fører til den samme immunrespons, som hvis det opfølgende stik gives tidligere.

- Hvis lande beslutter sig for at give ét skud nu, har de lang tid til at tilbyde boosteren og stadig opnå den samme holdbarhedsfordel. Der er masser af data til at understøtte ét skud, sagde Chaplin i juli til Science.

Herhjemme er der også mangel på vacciner mod abekopper. Statens Serum Institut (SSI) forsøger at skaffe yderligere 10.000 doser i løbet af de næste uger. Det oplyste SSI onsdag til Ritzau.