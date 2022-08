Næsten alle 7-Eleven-butikker er genåbnet efter hackerangreb

Her oplyses det videre, at alle butikker, der er operationelle, tager imod MobilePay og kontanter. Desuden tager mange butikker nu igen imod betalingskortene Visa, Mastercard og Dankort.

I butikker på togstationer kan der lige nu kun tages imod Dankort, oplyser 7-Eleven natten til torsdag.

- Vi forventer, at alle butikker uden for togstationer kan tage imod alle Visa, Mastercard og Dankort i løbet af i morgen formiddag og alle butikker på togstationer i løbet af ugen, skriver kæden.

Administrerende direktør i 7-Eleven Jesper Østergaard sagde onsdag eftermiddag, at kæden forventede at have genåbnet alle landets 176 butikker inden midnat.