7-Eleven har åbnet 100 af 176 butikker efter hackerangreb

Nærbutikskæden 7-Eleven har i løbet af natten og morgenen fået flere butikker i drift.

Onsdag formiddag er 100 butikker i ”stabil drift” via et backup-system. Det vil sige, at de er åbne for køb med MobilePay og kontanter, men altså endnu ikke er i fulde omdrejninger.

- Vi arbejder videre og får flere butikker på i løbet af dagen. Herudover kører en række andre 7-Eleven-butikker stadig på lokale driftsløsninger og er derved også åbne.