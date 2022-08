Erhvervsminister efter ny rapport om bankerne: »Det er alarmerende læsning«

Der er behov for at se på, hvordan konkurrencen kan blive styrket i den danske banksektor. Sådan lyder det nu fra erhvervsminister Simon Kollerup, efter at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tirsdag har offentliggjort en længe ventet rapport om netop konkurrencen på markedet for private bankkunder.

Det var netop Simon Kollerup,