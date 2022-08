09/08/2022 KL. 14:20

Lego Fondens milliarder skal lappe huller efter coronakrisen

Når virksomheder skriger på arbejdskraft, især den kreative, kan det ikke nytte, at verden skruer ned for investering i børns uddannelse, mens man satser mere på klima og våben. Det er præcis, hvad der er sket under corona. Lego Fondens milliarder skal prøve at rette op.