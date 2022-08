Aktieplatformen Robinhood har siden coronanedlukningen i 2020 haft fart over feltet. Det fik virksomheden til at ansætte massivt i forventning om, at den høje aktivitet ville fortsætte ind i 2022.

Den formodning har nu vist sig at være forkert, og Robinhood fyrer derfor nu 23 pct. af sine medarbejdere. Det skriver Reuters.