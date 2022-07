193 bioanalytikere har fået misbrugt cpr-nummer hos bettingfirma

Det lader til, at svindlerne opretter konti hos spilvirksomheden for at få en lille bonus, brugere kan få, hver gang der bliver oprettet en ny profil.

Ud over cpr-nummer skal man bruge navn og adresse for at oprette en konto.

Spilvirksomhederne skal nemlig kunne tjekke, at brugerne ikke har udelukket sig selv fra at spille via Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere, Rofus.

Ifølge dbio har man ikke kendskab til, at der er nogen, der har mistet penge i forbindelse med svindlen.