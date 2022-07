26/07/2022 KL. 13:16

Mens EU vil skrue ned for gassen giver Putin afgørende puf mod økonomisk nedtur

EU har med en lang række undtagelser vedtaget en opfordring til at reducere gasforbruget. Samtidig skruer Rusland nu yderligere ned for gassen til Europa, og det er nu ikke længere muligt for Europa at fylde nok på lagrene, siger forsker.